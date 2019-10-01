Помпео раскритиковал вызов дипломатов на допрос по поводу разговора Трампа с Зеленским

Американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что сотрудники Госдепартамента, которых демократы в Палате представителей Конгресса США ранее вызвали на слушания в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа, не обязаны выполнять данное требование. Письмо с соответствующим высказыванием направлено во вторник, 1 октября, председателю комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиоту Энгелу, являющемуся демократом от штата Нью-Йорк.

По словам Помпео, сотрудников Госдепартамента стремятся принудить явиться на слушания в указанные даты, но при этом комитет не выписал никаких повесток. Госсекретарь США уверяет, повестка — это единственный законный инструмент, с помощью которого можно потребовать присутствия представителей исполнительной власти на слушаниях. Помпео отметил, что в данном случае письмо комитета может быть воспринято лишь как просьба о добровольной явке пяти сотрудников Госдепартамента, сообщает ТАСС.

Кроме того, госсекретарь США подчеркнул, что официальные лица, упомянутые в письме, не могут участвовать в каком-либо допросе или слушаниях без консультации с исполнительной ветвью власти, которая смогла бы дать гарантию того, что в результате слушания не будет раскрыта конфиденциальная информация, касающаяся дипломатической переписки. В связи с этим Майкл Помпео требует, чтобы на допросе вместе с вызванными присутствовал юрисконсульт Госдепартамента. Также госсекретарь считает, что предлагаемые даты слушаний не позволяют официальным лицам подготовиться должным образом.

Майкл Помпео отметил, что запрос конгрессменов может быть воспринят как попытка запугивания, угроз, а также неправомерного поведения в отношении сотрудников Госдепартамента.

Процедура импичмента связана со скандалом, развернувшимся вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Политические оппоненты американского лидера считают, что глава государства пытался убедить украинского коллегу начать расследование деятельности сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена. В качестве благодарности Трамп предлагал Украине военную и финансовую помощь.