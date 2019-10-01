"Россия выполняет свои обязательства": Путин ответил журналистке

Президент России Владимир Путин ответил на претензии журналистки грузинского телеканала "Рустави-2" об Абхазии и Южной Осетии перед началом саммита стран Евразийского экономического союза в Ереване.

Как передает ТАСС, это произошло в тот момент, когда российский лидер направлялся вместе с президентом Киргизии в здание, где проходит саммит. В этот момент грузинская журналистка выкрикнула: "Когда Россия начнет выводить свои войска с территории Абхазии и Южной Осетии?"

Путин остановился и ответил: "Когда мы примем такое решение". После того, как его собеседница заявила, что Москва уже ранее брала на себя такие обязательства, президент РФ подчеркнул, что Россия всегда выполняет свои обязательства.

На саммите ЕАЭС, который начался в Армении 1 октября, лидеры союза утвердят Концепцию формирования общего финансового рынка союза и бюджет организации на 2020 год, согласуют основные направления международной деятельности, а также примут ряд решений по улучшению законодательства в сфере энергетики и транспорта.