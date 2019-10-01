Конфликт в онкоцентре Блохина: дети без лечения не останутся

Дети, которые находятся на лечении в онкоцентре имени Блохина, не останутся без медицинской помощи, заявили в Минздраве. Сейчас в непростой ситуации, которая сложилась в НИИ, разбирается специальная комиссия.

Первые заявления уже направлены директору онкоцентра. Врачи детского подразделения института имени Блохина начали увольняться. Всего грозят уходом 26 специалистов.

"На сегодняшний день заявления написали 9 человек. Мы так обсудили, чтобы тяжелые больные не остались без помощи", — заявляет Георгий Менткевич.

Так врачи протестуют против нового руководства Детского института онкологии. Летом на эту должность пришла Светлана Варфоломеева, причем со своей детальной концепцией развития НИИ. К новым порядкам оказались готовы не все доктора. У администрации онкоцентра нет никаких сомнений в профессионализме назначенного директора. Но терять высококвалифицированных врачей там тоже не хотят.

Иван Стилиди никого увольнять не хочет, но утверждает, что назначенная Варфоломеева — хороший специалист, которого он поддерживает.

Врачи недовольны дополнительной бюрократией и введенными организационными собраниями. Отдельный вопрос — система начисления зарплат. Доктора утверждают: новое руководство ведет ведомости несправедливо. Накануне в администрации онкоцентра это опровергли, заявили, что цифры почти не меняются.

"В шоке от того, что сказал товарищ на пресс-конференции по зарплатам", — заявляет Максим Рыков.

Кто прав — должна выяснить специально созданная комиссия. В онкологическом центре уже несколько дней работают 23 эксперта. Окончательный отчет обещают предоставить 10 октября. Сейчас озвучили предварительные данные. Подтверждения слов возмущенных врачей пока не нашлось, заявил Александр Румянцев.

Настроенные уволиться медики приветствуют то, что в ситуации намерены разобраться. Но они тоже хотят участвовать в этом процессе.

"Надо созвать комиссию, которая бы включала и представителей другой стороны", — настаивает Анастасия Васильева.

Известный детский врач Леонид Рошаль сам пытается все выяснить. Он уже поговорил с протестующими медиками, попросил предоставить конкретные доказательства. В любом случае, по словам доктора, понять врачей, которые решаются на массовые увольнения, он не может.

"Правы вы или нет, но я вас не поддерживаю, — заявил Леонид Рошаль врачам. — А работать кто будет? Написали заявление и через две недели — до свидания?"

В онкоцентре имени Блохина заверили, как бы не повернулась ситуация, дети без лечения не останутся. К работе с ними будут приведены специалисты из других онкоцентров страны.