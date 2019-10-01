Рынок Евразийского экономического союза: плюс Сингапур

К общему рынку Евразийского экономического союза присоединились еще шесть миллионов человек. На саммите организации в Ереване подписано Соглашение о зоне свободной торговли ЕАЭС с Сингапуром. Готовится такой же договор с Ираном, а в скором времени стартуют переговоры с полуторамиллиардной Индией, рассказал Владимир Путин. Ну, и совсем неожиданным оказался интерес, который проявила к встрече Грузия.

Пока на одних улицах Еревана звучат национальные мелодии, по другим проносятся кортежи. На центральных проспектах — флаги. Выстроен почетный караул. Здесь все расписано по минутам.

Кортеж президента России заезжает на территорию государственной резиденции

Премьер Пашинян на правах хозяина приветствует гостей. Теплая встреча, и тут же завязывается беседа.

Вот Владимир Путин что-то обсуждает с президентом Киргизии. Продолжение разговора — уже на заседаниях. Одна из главных тем — формирование общего финансового рынка.

Президент России говорит, что документ станет дорожной картой по разработке и утверждению универсальных правил предоставления банковских и страховых услуг, операций с ценными бумагами.

"Реализация предусмотренных дорожных карт и мероприятий позволит упростить доступ граждан наших стран к финансовым инструментам, сделать этот сегмент рынка унифицированным и транспарентым", — отмечает Путин.

Сейчас единый рынок — более 183 миллиона человек, совокупный валовый внутренний продукт — без малого 2 триллиона долларов.

Административные формальности сведены к минимуму, действуют единые таможенные нормы. Среди ключевых задач теперь — развитие технологий. Формируется евразийская сеть промышленной кооперации.

Еще одна стратегическая задача — гармонизация законодательства, в том числе в сфере энергетики.

"Рассчитываем, что уже в ближайшее время вступят в силу договоренности по формированию единого электроэнергетического рынка ЕврАзЭс. Общее электроэнергетическое пространство должно быть сформировано одновременно с созданием союзных рынков газа, нефти и нефтепродуктов в 2025 году", — говорит Владимир Путин.

Интеграция открывает и колоссальный транзитный потенциал. Все больше грузов везут из Китая в Европу. Заработал трансконтинентальный железнодорожный маршрут Вьетнам-Китай-Казахстан-Европа.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечает, что этот транспортный коридор будет хорошей альтернативой морским перевозкам, позволит в кратчайшие сроки доставлять грузы из Юго-Восточной Азии в Европу через территории государств-членов Союза.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечает: "Наша организация крепнет из года в год. Она уже доказала свою жизнеспособность и привлекательность".

Скоро с помощью электронной маркировки можно будет проследить, что происходит с товарами на совместном рынке, куда их перевозят: цифровые технологии обеспечат прозрачность. Но многое зависит от усилий лидеров государств.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечает, что "барьеров в Союзе и так предостаточно".

"Особенно настораживает, когда они вводятся в таких чувствительных сферах, как например, госзакупки", — говорит белорусский лидер и добавляет, что "пришло время главам государств рассмотреть наболевшую тему и принять политическое решение".

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, со своей стороны, говорит о необходимости "предпринять соответствующие меры, чтобы сократить разрыв между уровнем экономического развития участников Союза".

Среди главных итогов — соглашение о зоне свободной торговли с одним из важнейших деловых центров юго-восточной Азии Сингапуром, чей премьер — почетный гость встречи. Перед своим выступлением он уже успел выложить селфи в "Инстаграме".

Сингапурский премьер Ли Сянь Лун говорит об уверенности, что соглашение будет способствовать инвестициям и развитию промышленности в странах членах ЕАЭС. "Наши бизнесмены познакомятся друг с другом и создадут надежное партнерство", — отмечает он.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поясняет, что "это — преференциальные условия торговли", и такой контракт уже есть с Вьетнамом.

Диалог о сотрудничестве идет с Сербией, Израилем, Египтом, скоро стартуют аналогичные переговоры о создании зоны свободной торговли с Индией.

Президент Ирана Хасан Рухани сегодня тоже — в Ереване. Он отмечает, что "принудительные меры США и использование долларов в качестве оружия приведут к экономическому терроризму".

У Владимира Путина- отдельная встреча с иранским лидером. Предыдущий раз президенты виделись всего две недели назад в Анкаре, но, по словам Рухани, даже если встречаться каждую неделю, всегда есть что обсудить.

Внимание к ереванскому саммиту — во многих странах. В том числе — в Грузии, которая формально к нему никакого отношения не имеет. Но корреспондент телекомпании "Рустави-2" пытается прорваться к лидерам и выкрикнуть Путину свой вопрос об Абхазии и Южной Осетии.

При этом на официальном уровне риторика совсем другая. Сегодня, к примеру, грузинский премьер Гахария заявил, что Тбилиси приветствует любые изменения, направленные на улучшения отношений с Москвой,

В Ереване ценить добрые отношения с соседями умеют. О теплой атмосфере саммита говорит и дорожное селфи, которое снял премьер Армении в микроавтобусе.

Лидеры в этот момент направляются в Центр креативных технологий, где идут занятия для подростков. Здесь можно заниматься и программированием, и спортом, и музыкой. Участники саммита также осмотрели комплекс и пообщались с учениками.