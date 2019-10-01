Зеленский: выборов в Донбассе не будет, пока там находятся военные

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 октября, во время брифинга заявил о том, что выборы в Донбассе не будут проводиться до тех пор, пока там находятся военные.

Украинский лидер отметил, что они подготовят "все предохранители". Зеленский подчеркнул, что выборов "под дулами пулеметов" в отдельных районах Луганской и Донецкой областей не может быть, также они должны проходить по украинскому законодательству. Глава Украины считает, что вопрос вывода войск должен обсуждаться в "нормандском формате".

Владимир Зеленский отметил, что к тому времени, когда в Донбассе пройдут выборы, его отдельные территории уже не будут подконтрольными Киеву. По мнению украинского лидера, чтобы выборы прошли согласно законодательству страны, пулеметов быть не может, а граница должна принадлежать Украине, сообщает "Интерфакс".

Ранее во вторник, 1 октября, украинская делегация подписала в Минске "формулу Штайнмайера". Кроме того, контактная группа согласовала разведение сил в Петровском и Золотом в Донбассе.