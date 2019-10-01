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1 октября 201920:53 Наиля Аскер-заде

Роста цен на заправках нет: глава "Роснефти" отчитался перед Медведевым

Роста цен на заправках нет: глава "Роснефти" отчитался перед Медведевым

Цены на бензин, поставки топлива на внутренний рынок, налоговые платежи в бюджет. Эти темы обсуждали на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

Игорь Сечин уверяет, что роста цен на заправках нет. В конце июля 2019 года президент Владимир Путин подписал закон, направленный на то, чтобы стабилизировать цены на бензин. Нефтяникам выплачивается компенсация, если цены при продаже топлива на экспорт выше внутренних. Этот механизм стимулирует компании оставлять топливо внутри страны.

"Мы выполняем все свои обязательства по поставкам на внутренний рынок", — отчитался премьеру главный исполнительный директор НК "Роснефть" Игорь Сечин.

"Да. То есть то, о чем договаривались для того, чтобы бензин был стабильный по ценам, это все компания делает?" – уточнил Дмитрий Медведев.

"Безусловно выполняем все свои обязательства с превышением даже тех нормативов, которые нам доведены. И в целом, кроме индексации, практически никакого роста цен нет на наши товары", — продолжил Сечин.

"Это важно. И просил бы и дальше такую политику вести", — дал распоряжение глава российского правительства.

"Роснефть" работает над улучшением качества топлива, причем с использованием отечественной продукции, созданной в рамках программ импортозамещения. Почти 90% закупаемого "Роснефтью" оборудования произведено в нашей стране. Сегодня компания работает в 78 регионах России и в 25 странах мира. На нее приходится 6% мировой добычи нефти.

И еще компания — крупнейший налогоплательщик в стране.

В прошлом году "Роснефть" перечислила в бюджеты всех уровней почти 4 триллиона 200 миллиардов рублей. Это рекорд за всю историю компании. В этом году налоговые поступления в бюджет продолжают увеличиваться. Растут и дивиденды, которые получают акционеры компании.

"Дивидентная политика "Роснефти" основана на указаниях правительства. И мы, наверное, первая из компаний с госучастием, которые перешли к выплате 50 процентов дивидендов в бюджет", — добавляет Игорь Сечин.

В первом полугодии "Роснефть" нарастила добычу углеводородов почти на 2%. В эксплуатацию было введено около полутора тысяч скважин.

"Компания фокусируется на строительстве высокотехнологичных скважин горизонтальным бурением, многостадийным производством гидроразрывов пласта, что существенно повышает коммерческие показатели", — отметил глава "Роснефти".

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