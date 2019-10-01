Путин и Рухани обсудили ситуацию в Персидском заливе

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани на "на полях" саммита ЕАЭС в Ереване обсудили ситуацию вокруг Персидского залива и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировали в администрации иранского лидера.

Рухани считает, что мир и безопасность Персидском и Оманском заливах, а также в Ормузском проливе может быть достигнута только при участии региональных стран. Он подчеркнул, что СВДП является эффективной моделью для решения международных вопросов и Тегеран ожидает от всех ее участников исполнения своих обязательств.

Подчеркивается, что Путин высказался в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий, отметив, что России предпринимает все усилия с целью убедить каждую сторону этого договора полностью соблюдать свои обязательства.

СВДП был заключен 2 апреля 2015 года между Ираном, а также Россией, США, Германией, Францией, Великобританией, Китаем.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана. В ответ в 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.