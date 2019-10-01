Бруну Лаже: "Зенит" – это слаженный коллектив

В среду "Зенит" проведет матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой". Накануне встречи с прессой встретились главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже и вратарь Иван Злобин.

Бруну Лаже считает "Зенит" сильным соперником и слаженным коллективом. "Мы наблюдали, как "Зенит" играет и в России, и в Лиге чемпионов. При любых изменениях в составе наш соперник остается одним слаженным коллективом. Мы должны быть готовы к любой схеме соперника", — приводит слова Бруну Лаже ТАСС.

"Зенит" — интересная команда, которая может сыграть по-разному: отойти назад, сделать ставку на длинные передачи. Обычно он играет вертикально и быстро доставляет мяч к воротам. Нас ждет сложный матч", — добавил тренер португальского клуба.

Второй вратарь "Бенфики", россиянин Иван Злобин надеется, что его команда обыграет чемпиона России. "Для меня большое удовольствие вернуться в Россию. Жду от игры только победы. Никогда не думал о том, что смогу приехать в Россию с "Бенфикой". Просто упорно тренировался и играл. Рад, что приехал на родину и представляю большую команду "Бенфику". Не знаю, — сыграю я или нет. Даже если я остаюсь на скамейке запасных, радуюсь хорошей игре команды и спасениям своего коллеги-вратаря", — цитирует Злобина РИА Новости.