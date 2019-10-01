Националисты устроили митинг возле офиса Зеленского из-за "формулы Штайнмайера"

Вечером 1 октября националисты проводят митинг возле здания президента Украины Владимира Зеленского. Акция связана с подписанием "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

Видео митинга опубликовано в Facebook на странице "Цензор.нет". На кадрах видно, что митингующие держат в руках флаги националистической партии "Национальный корпус", а также большой плакат с надписью "Нет капитуляции!".

Украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" в Минске во вторник, 1 октября, на заседании контактной группы. Соответствующую информацию подтвердил Владимир Зеленский.