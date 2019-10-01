Владимир Путин поздравил Марию Ласицкене

Президент России Владимир Путин поздравил российскую легкоатлетку Марию Ласицкене с победой на чемпионате мира, проходящем в столице Катара Дохе. Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

"Вы вновь ярко продемонстрировали впечатляющий спортивный, победный потенциал, мастерство и сильный характер. Покорив заданную высоту, по праву стали обладательницей золотой медали, реализовали заветную мечту — заслужили звание трехкратной чемпионки мира. И, конечно, ваш успех — это отличный подарок для нашей сборной, тренеров и наставников, многочисленных болельщиков", — говорится в телеграмме Владимира Путина. Текст поздравления размещен на официальном сайте Кремля.

Победу Марии Ласицкене принес прыжок на 2 метров 04 сантиметра. Такую же высоту преодолела украинка Ярослава Могучих, но она использовала больше попыток Ранее Ласицкене побеждала на чемпионатах мира 2015 и 2017.