Хантсман: сотрудничество Москвы и Вашингтона будет расширяться

Посол США в Москве Джон Хантсман уверен, что российско-американское сотрудничество по ряду вопросов будет только расширяться.

Об этом дипломат заявил в видеообращении, которое опубликовано на официальной странице посольства в Instagram.

Хантсман отметил, что в разные периоды Россия и Америка были то партнерами, то соперниками, но поскольку история носит циклический характер, он уверен в том, что в будущем Москва и Вашингтон вновь станут друзьями.

Дипломат выразил надежду на то, что обеим странам, несмотря на принципиальные различия, хватит опыта и знаний, чтобы сохранить каналы общения для поддержания рабочих отношений в те или иные периоды политического развития.

Посол считает, что у РФ и США есть общие сферы сотрудничества, например, борьба с мировым терроризмом и подчеркнул, что в этом и заключается искусство дипломатии, чтобы найти верный баланс в отношениях Москвы и Вашингтона.