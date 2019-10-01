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Протесты в Гонконге 25 минут назад

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1 октября 201922:20

В Гонконге задержаны более 180 участников уличных беспорядков

EPA

Более 180 участников уличных беспорядков задержаны во вторник, 1 октября, в ходе протестных акций в Гонконге. Комиссар местной полиции Стивен Ло сообщил, что не менее 25 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Представитель полиции подтвердил, что действительно было применено огнестрельное оружие, из-за которого ранение в область груди получил 18-летний подросток. По словам комиссара, это было необходимо. Таким образом офицер полиции, который произвел выстрел боевыми патронами, действовал в целях самозащиты, а также имел на то законные основания.

По данным медиков, в ходе столкновений ранения получили 66 человек, сообщает ТАСС. Состояние двух пациентов оценивается как критическое, а еще двух как серьезное.

Массовые акции протеста в Гонконге отмечены во вторник, 1 октября. Они приурочены к 70-летней годовщине образования КНР. Активисты блокировали улицы, кидали в представителей правоохранительных органов камни и бутылки с зажигательной смесью, устраивали поджоги. В качестве ответных мер полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули, водометы.

Акции протеста вспыхнули в Гонконге еще в начале лета. Они направлены против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, который позволит выдавать правонарушителей материковому Китаю.

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