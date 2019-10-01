Состоятельных россиян, редко бывающих в РФ, хотят обязать платить налоги

Минфин РФ планирует обязать платить налоги граждан, которые провели в стране 90 дней в году и имеют здесь дом, бизнес и личные контакты.

Как передает РБК, данное предложение содержится в проекте федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Издание напоминает, что сейчас, чтобы перестать быть резидентом РФ, нужно провести в России менее 183 дней, чем пользуется ряд бизнесменов, которые не хотят информировать о своих иностранных активах и платить налог с нераспределенной прибыли.

По мнению Михаила Успенского, партнера компании Taxology, специализирующейся на сложных вопросах налогообложения, даже если россиянин надолго покидает РФ, на родине у него остается семья, недвижимость, бизнес, и государство "справедливо считает", что налоги такой предприниматель все-таки должен платить в казну.

РБК напоминает о заявлении первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, который ранее заявил журналистам о том, что существует необходимость подталкивать бизнесменов, "которые в одно время убежали на Запад, к нам возвращаться".