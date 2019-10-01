"Страна изобретательства и творчества": в Женеве представили научные достижения России

"Россия — страна изобретательства и творчества". Выставка с таким названием открылась в Женеве в штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности. Главная ее задача — рассказать о передовых разработках российских ученых в космической сфере, ядерной энергетике и медицине.

Среди представленных проектов — атомная станция малой мощности, мобильный лазерный комплекс для резки различных конструкций, макеты исследовательских реакторов. Кроме того, посетители получили возможность прогуляться в 3D-очках по Международной космической станции и увидеть цифровой двойник Земли, сообщает телеканал "Россия 1".