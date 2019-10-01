В Москве столкнулись два трамвая, есть пострадавшие

Шесть человек пострадали при столкновении двух трамваев в Ростокинском проезде на востоке Москвы.

Как передает ТАСС, по словам информированного источника в экстренных службах города, трое пострадавших были госпитализированы.

Авария произошла в районе дома №17 по Ростокинскому проезду.

Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.