Лига чемпионов. "Локомотив" пропустил два мяча в игре с "Атлетико"

В Москве проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между "Локомотивом" и мадридским "Атлетико". Во втором тайме впереди гости 2:0.

"Атлетико" вышел вперед в начале второго тайма. Вратарь хозяев Гильерме отбил удар Альваро Мораты, но первым у мяча оказался полузащитник Жоау Феликс. Который и отправил мяч в сетку. А ещё через 10 минут гостям удалась контратака, которую завершил точным ударом Томас Парти.

В конце первого тайма получил травму и был заменен полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов. У Рифата мышечная травма. Таким образом, впервые вызванный в сборную футболист, не сможет помочь нашей команде в игре со сборными Шотландии и Кипра.