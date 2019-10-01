Аэропорты Грузии сообщают о рекордно низком числе пассажиров

После прекращения прямого сообщения с Россией управляющая грузинскими аэропортами компания TAV-Georgia отмечает самое большое за десятилетие снижение пассажиропотока. В Тбилисском аэропорту число пассажиров сократилось на 17 процентов, в Батумском – на 12 процентов.

Туристический сектор Грузии может не досчитаться 710 миллионов долларов, передает РИА Новости. В TAV-Georgia выражают надежду, что в следующем году ситуация улучшится.

Одним из шагов навстречу этому может стать встреча глав МИД России и Грузии, которая прошла на полях 74 сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Комментируя встречу, премьер Грузии Георгий Гахария отметил, что приветствует позитивные изменения в отношениях двух стран. Он выразил уверенность, что Тбилиси должен наладить отношения с Москвой – это послужит интересам Грузии. При этом от подчеркнул, что первые шаги в налаживании отношений должна сделать именно Грузия.

За диалог с Россией выступает и грузинский президент Саломе Зурабишвили. Она заявила, что для страны, имеющей "конфликты и вопрос оккупированных территорий", есть два пути: военный и дипломатический. Первый неприемлем, остается диалог.

О диалоге говорила и вице-премьер Грузии, министр инфраструктуры и регионального развития Майя Цкитишвили. Она назвала это единственным способом решения проблем между Тбилиси и Москвой. При этом диалог уже начался, подчеркнула политик.