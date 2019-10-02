Лига чемпионов. "Ювентус" расправился с "Байером"

В Турине состоялся матч второго турнира Лиги чемпионов в группе D. Чемпион Италии "Ювентус" нанес поражение леверкузенскому "Байеру" 3:0.

Встреча прошла при полном преимуществе хозяев поля. Первый мяч в ворота гостей побывал на 17 минуте. Отличился Гонсало Игуаин. Этот гол остался единственным в первом тайме. При этом туринцы не использовали несколько возможностей для взятия ворот.

На 62 минуте Фредерико Бернардески после передачи Криштиану Роналду забил второй мяч. Подвел итог матча Роналду, реализовавший выход один на один с Луашем Градецким.

"Ювентус" выиграл, набрал 4 очка и вышел в лидеры группы D. Также четыре очка у "Атлетико", однако у туринцев лучше разница мячей. Три очка у "Локомотива". "Байер" проиграл обе встречи.