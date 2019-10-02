Лига чемпионов. "Бавария" сокрушила "Тоттенхэм" в Лондоне

Сыграны два мата второго тура Лиги чемпионов в группе В. Германская "Бавария" со счетом 7:2 разгромила в Лондоне "Тоттенхэм". В Белграде "Црвена Звезда" нанесла поражение гречскому "Олимпиакосу" 3:1.

"Тоттенхэм" первым добился успеха в игре с "Баварией". Сон Хын Мин отличился на 12 минуте. Но Йосуа Киммих через три минуты сравнял счет. Равенство сохранялось вплоть до конца первого тайма. Но перед самым перерывом Роберт Левандовский вывел мюнхенцев вперед 2:1.

Главные события развернулись после перерыва, когда мячи в ворота Уго Льориса посыпались один за другим. Серж Гнабри в течении двух минут забил два мяча. Гарри Кейн с пенальти один мяч отыграл, чем разозлил гостей. Гнабри забил еще два мяча, Левандовский один. В итоге победа "Баварии" 7:2.

"Црвена Звезда" тоже пропустила первой. На 38 минуте Рубен Семеду вывел "Олимпиакос" вперед. Но после перерыва гости из Греции остались в меньшинстве. Две желтых карточки заработал Яссин Бензия. Сербский клуб трижды реализовал численное преимущество. Голы на счету Милоша Вулича, Ричмонда Боачи и Неманьи Милутиновича.

После двух туров у "Баварии" 6 очков. Три очка у "Црвены Звезды", по одному на счету "Тоттенхэма" и "Олимпиакоса".