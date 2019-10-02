МИД Германии прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"

Глава МИД Германии Хайко Маас приветствовал согласование "формулы Штайнмайера". Он подчеркнул: конструктивная работа привела к прогрессу, на который давно надеялись в Европе. Это открывает дверь для саммита "нормандского формата" и выполнения следующих этапов минских договоренностей, сообщает телеканал "Россия 24".

В Германии также отмечают, что подписание формулы поставило Зеленского перед выбором — с кем идти дальше? С Европой, которая активизировала процесс решения проблем Донбасса, или с Соединенными Штатами, которые, наоборот, тормозят все действия в этом направлении.