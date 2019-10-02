В центре Красноярска сгорел дом, включенный в число объектов культурного наследия

В Красноярске сгорел двухэтажный дом постройки начала XX. О происшествии СМИ сообщили представители ГУ МЧС региона.

Информация о пожаре в неэксплуатируемом брусовом доме, расположенном по адресу улица Ленина, 154, поступила на пульт в 2:00 по местному времени 2 октября (22:00 по времени Москвы 1 октября). На ликвидацию пожара были направлены 14 человек личного состава и четыре пожарных автоцистерны.

Борьба с огнем продолжалась более четырех часов, сообщает ТАСС. Предварительная причина ЧП – неосторожное обращение с огнем.

Как уточняется, в 2017 году дом включили в число объектов культурного наследия.

По данным МЧС, здание не эксплуатировалось, не охранялось и не было застраховано.