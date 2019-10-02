Брат иранского президента попал в тюрьму за коррупцию

В Иране суд приговорил брата президента страны Хасана Роухани Хуссейна Ферейдуна к пяти годам тюрьмы. Его признали виновным в коррупции, передает телеканал "Россия 24".

Будучи на посту советника президента, он пользовался служебным положением и участвовал в финансовых схемах. Расследование велось в закрытом режиме.