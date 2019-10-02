Юрий Семин: на не хватило сил в начале второго тайма

Московский "Локомотив" проиграл в матче второго тура Лиги чемпионом испанскому "Атлетико" на своем поле со счетом 0:2. Оба мяча были забиты вскоре после перерыва.

Главный тренер москвичей Юрий Семин заявил, что его команде не хватило сил в начале второго тайма. " Нам банально не хватило сил во втором тайме. Мы допустили простые ошибки — после выброса аута и после подачи углового. Не выдержали давления по всему полю, сильного мощного прессинга, который устроил "Атлетико". А также помешала травма Рифата Жемалетдинова. Но игроки отдали все силы. Я не могу предъявлять им претензий", — приводит слова Юрия Семина РИА Новости.

"Первые 15 минут второго тайма мы находились в стрессовой ситуации. Ребята очень старались в атаке. Но были допущены ошибки. У Федора Смолова было два момента, но не получилось у него забить", — добавил Семин.

Два футболиста "Локомотива" получили травмы и были заменены. В первом тайме был вынужден покинуть поле Рифат Жемалетдинов, а в конце встреча потребовалось замена Федору Смолову. "Жемалетдинов выбыл надолго, у Смолова, скорее всего, ничего страшного нет, — сказал Семин. — Антон Миранчук не появится в ближайшее время, Алексей Миранчук должен скоро вернуться в строй, а Джефферсон Фарфан в этом году не выйдет на поле. Мы играем много матчей, у нас напряженный график, отсюда такое количество травм", — цитирует Семина ТАСС.