Северная Корея осуществила запуск нескольких ракет в сторону Японского моря

В среду, 2 октября, КНДР осуществила запуск нескольких неопознанных ракет в сторону Японского моря. В настоящее время никакой угрозы для Японии нет. Такие данные сообщает телеканал NHK, ссылаясь на источник в японском оборонном ведомстве.

По данным агентства Yonhap, которое ссылается на информацию Комитета начальников штабов Республики Корея, запуск был осуществлен из района порта Вонсан.

Пока не приводится никакой более подробной информации. В последнее время Корейская Народно-Демократическая Республика регулярно осуществляет запуски баллистических ракет малой дальности, напоминает ТАСС.