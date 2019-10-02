ВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить

По данным Всемирной организации здравоохранения, в России существенно снизилось употребление алкогольной продукции – на 43 процента. Это привело к сокращению смертности и росту продолжительности жизни.

Снижение потребления алкоголя на душу населения обусловлено мерами контроля над производством и продажей соответствующей продукции, увеличением акцизов, введением минимальных розничных цен на водку и другие напитки, указывают в ВОЗ. Свою роль сыграло и ограничение на продажу алкоголя в вечерние часы, передает РИА Новости.

В результате существенно сократилось число смертей, связанных с употреблением спиртных напитков. В целом в России смертность среди мужчин сократилась на 39 процентов, среди женщин – на 36 процентов.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни также достигла исторического максимума и составила 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин (данные за 2018 год).