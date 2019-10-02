КНДР запустила две баллистические ракеты, одна достигла экономической зоны Японии

В среду, 2 октября, Корейская Народно-Демократическая Республика осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Одна из ракет упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии в районе префектуры Симанэ. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

На данный момент не поступало никаких сообщений об ущербе рыболовецким судам. Министерство обороны Японии продолжает сбор информации.

По информации Комитета начальников штабов Республики Корея, запуски были произведены из района порта Вонсан, расположенного на восточном побережье страны.

С июля текущего года Северная Корея регулярно осуществляет запуски баллистических ракет малой дальности. Только в августе КНДР провела пять таких испытаний, напоминает ТАСС.