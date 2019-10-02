Андрей Шевченко готов возглавить "Милан"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко согласился возглавить "Милан". Однако он готов приступить к своим обязанностям только в ноябре, после завершения отборочного турнира чемпионата Европы 2020.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", Шевченко хочет сначала вывести сборную Украины в финальную стадию чемпионата Европы 2020, и только после этого приступить к работе в "Милане". Также Шевченко хотел бы совмещать работу в клубе и в сборной, но подобный вариант не устраивает итальянцев. Поэтому переговоры будут продолжены.

43-летний Андрей Шевченко – один из сильнейших нападающих в истории "Милана". Украинец выступал за итальянский клуб с 199 по 2006 и в 2008-09 годах. За это время он сыграл 236 матчей, в которых забил 127 мячей. В составе "Милана" Андрей выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, чемпионата Италии, а также признавался лучшим футболистом Европы.