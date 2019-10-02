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2 октября 201904:29

Адвокат заместителя гендиректора "Аэрофлота" прокомментировал его задержание

Денис Вышинский/ТАСС

Адвокат заместителя генерального директора "Аэрофлота" Владимира Александрова назвал претензии правоохранительных органов к своему клиенту необоснованными. Об этом СМИ сообщил адвокат "Аэрофлота", член общественного совета авиакомпании Сергей Жорин, комментируя информацию о задержании Александрова. Он представляет интересы Александрова по ряду гражданских дел.

Как отметил Жорин, претензии следствия несправедливы. "Александров не может быть причастен к каким-либо противоправным действиям, связанным с хищением средств", — цитирует слова адвоката ТАСС.

Владимира Александрова задержали во вторник, 1 октября, по делу о мошенничестве, которое расследует Главное следственное управление Следственного комитета РФ. В рамках этого дела также была задержана московский адвокат Дина Кибец, представляющая его интересы в ряде гражданских дел.

Как написал на своей странице в соцсети Facebook адвокат Сергей Смирнов, Кибец предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере").

Владимир Александров работает в компании "Аэрофлот" с 2013 года. До этого он работал в следственных органах СК РФ.

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