Во Владивостоке пассажир насмерть забил кондуктора трамвая металлическим прутом

Во Владивостоке мужчина с металлическим прутом напал на кондуктора трамвая. Он нанес 54-летней женщине несколько ударов по голове. Она скончалась, передает РИА Новости.

Нападение было совершено на улице Сахалинская, на конечной остановке трамвая.

Мужчина задержан. Ему предъявлены обвинения по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.