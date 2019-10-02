Johnson & Johnson согласилась выплатить $20 млн в рамках "опиоидного кризиса"

Компания Johnson & Johnson согласилась выплатить во внесудебном порядке в рамках "опиоидного кризиса" по 10 миллионов долларов двум округам в штате Огайо.

Скандал, активно переходящий в судебные разбирательства в Соединенных Штатах Америки, связан с распространением эпидемии зависимости от опиоидных препаратов среди американцев. Johnson & Johnson и другие компании, которые работают в сфере производства и распространения лекарств, обвиняются в том, что с 1990-х годов они, приуменьшая риски привыкания к болеутоляющим средствам, продвигали опиоиды среди врачей. По некоторым оценкам, это привело к 200 тысячам смертей в результате употребления таких препаратов.

В заявлении компании говорится, что Johnson & Johnson и ее фармацевтические компании Jansses объявили об урегулировании соглашения с округами Саммит и Гуяхога штата Огайо. Данное действие разрешает все претензии округов без признания ответственности компании и исключает Johnson & Johnson из федерального судебного разбирательства, которое запланировано на 21 октября текущего года.

Johnson & Johnson по-прежнему не признает своей причастности к "опиоидному кризису", настаивая, что разработанные ею препараты составили менее 1 процента рецептурных опиоидных препаратов в Соединенных Штатах. Однако саму проблему в Johnson & Johnson не отрицают, сообщает РИА Новости.

Судебный процесс, упомянутый в пресс-релизе, может стать "процессом века" в сфере фармакологической индустрии США.

По данным издания The Washington Post, иск подали 2500 округов, городов и племен коренных американцев. К ответу привлекаются порядка 20 производителей лекарственных препаратов и дистрибьюторов, а также аптеки. Как утверждается в исках, именно они способствовали возникновению опиоидной эпидемии, унесшей с 1999 года более 200 тысяч жизней.

В конце августа текущего года Johnson & Johnson уже признали причастной к распространению опиоидной эпидемии в Оклахоме. Суд обязал компанию выплатить 572 миллиона долларов в качестве компенсации и для устранения последствий эпидемии для штата и его жителей. Тогда Johnson & Johnson заявила, что будет обжаловать приговор.