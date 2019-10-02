Олег Знарок: Это не ЦСКА нас обыграл, мы сами проиграли

Московский "Спартак" в матче регулярного чемпионате Континентальной хоккейной лиги проиграл ЦСКА со счетом 3:9. Главный тренер красно-белых Олег Знарок объяснил крупное поражение своей команды проблемами с дисциплиной.

"С дисциплиной у нас проблемы. Когда хоккеисты выскакивают вшестером в большинстве… Почему так произошло, сам хочу понять. В голову же к игрокам не залезешь. Мы играли против чемпиона, против команды, где много приличных хоккеистов, олимпийских чемпионов много. Следующий матч с ними будет другим, я надеюсь", — приводит слова Знарка РИА Новости.

"Неплохо провели первый период, а второй мы провалили. Бывают такие матчи, надо пройти через это. С заменой вратаря мы опоздали, Гудачека надо было менять после третьей пропущенной гола. Это не ЦСКА нас обыграл, мы сами проиграли. Возникали ошибки, которые нельзя допускать", -продолжил Знарок.