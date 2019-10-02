МИД Белоруссии: подписание "формулы Штайнмайера" - важный шаг к миру на Украине

Согласование "формулы Штайнмайера" — это важный шаг к миру на Украине. С таким заявлением по итогам заседания контактной группы в Минске выступил МИД Белоруссии.

Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз написал в Twitter, что Минск искренне приветствует решение о разведении сил на двух участках линии соприкосновения с 7 октября.

1 октября участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе согласовали "формулу Штайнмайера", напоминает телеканал "Россия 24". Как заявил полпред России Борис Грызлов, таким образом удалось договориться о порядке введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. А представители самих народных республик отметили, что теперь Киев не сможет отклониться от выполнения своих четко прописанных обязательств.