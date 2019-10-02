Токио выразил протест из-за ракетных пусков КНДР

Власти Японии заявили, что Северная Корея осуществила два новых запуска ракет в нарушение резолюций Совбеза ООН. В Токио считают, что это были баллистические ракеты. Один из снарядов упал в исключительной экономической зоне Японии, второй — за ее пределами. По словам военных, ущерб воздушным и морским судам нанесен не был.

Токио уже выразил протест Пхеньяну. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что вместе с американскими властями будет пристально следить за ситуацией, передает телеканал "Россия 24".

В Южной Корее также обвинили КНДР в пуске ракет в сторону Японского моря. В Сеуле выразили обеспокоенность и предположили, что запуск, скорее всего, осуществили с подводной лодки.

С июля 2019 года Пхеньян регулярно проводит пуски баллистических ракет. В КНДР называют это ответом на совместные военные учения США и Южной Кореи.