Тема:

Судьба Каталонии 1 час назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
2 октября 201906:41

В Каталонии прошли митинги в честь второй годовщины референдума о независимости региона

В Каталонии прошли митинги в честь второй годовщины референдума о независимости региона

В городах Каталонии тысячи человек вышли на демонстрацию во вторую годовщину референдума о независимости от Испании. Несмотря на то, что Мадрид признал то голосование незаконным, участники акции протеста вновь выкрикивали лозунг с призывом закончить то, что начали, и все же добиться независимости региона.

Больше всего демонстрантов — около 17 тысяч — собралось в Барселоне. Еще 12 тысяч человек устроили факельное шествие в Жироне. Там активисты перекрыли дороги и митинговали перед зданием правительства. А под Барселоной протестующие пришли к зданию тюрьмы, где содержатся политики, причастные к проведению референдума. Ожидается, что Верховный суд огласит приговор в ближайшее время.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года, напоминает телеканал "Россия 24". Испанские власти не признали его результаты, распустили каталонский парламент и провели новые выборы.

Ранее по теме

Сейчас

01:05

Директор ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку

18:07

Украина подписала "формулу Штайнмайера"

17:13

В Саратове мужчина и двое детей упали с крыши высотки

14:18

Путин ответил, когда Россия выведет войска из Абхазии и Южной Осетии

14:14

Мужчина с мечом устроил резню в финском колледже

14:05

Марка Захарова проводили в последний путь

13:25

Полковник СКР скончался после нападения мужчины с ножом в Москве

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Сирии успешно испытали систему ПВО "Прометей"

В Сирии успешно испытали систему ПВО "Прометей"

1 час назад
Трамп считает импичмент госпереворотом

Трамп считает импичмент госпереворотом

1 час назад
Токио выразил протест из-за ракетных пусков КНДР

Токио выразил протест из-за ракетных пусков КНДР

50 минут назад

Трансляции

09:00

РЭН 2019. К лидерству в мировом энергобалансе: приоритетные задачи газовой отрасли
10:45

РЭН 2019. Глобальная энергетика - новые альянсы
12:00

Заседание Правительства РФ
12:30

Конференция клуба "Валдай"
Все трансляции
Адвокат заместителя гендиректора "Аэрофлота" прокомментировал его задержание

Адвокат заместителя гендиректора "Аэрофлота" прокомментировал его задержание

3 часа назад
Захарова высмеяла антироссийскую группу "Балтик-плюс"

Захарова высмеяла антироссийскую группу "Балтик-плюс"

3 часа назад
ВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить

ВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить

5 часов назад
Директор ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку в связи с достижением предельного возраста

Директор ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку в связи с достижением предельного возраста

6 часов назад
Лига чемпионов. "Бавария" сокрушила "Тоттенхэм" в Лондоне

Лига чемпионов. "Бавария" сокрушила "Тоттенхэм" в Лондоне

7 часов назад
МИД Германии прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"

МИД Германии прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"

6 часов назад
Марк Анатольевич, спасибо! В Москве попрощались с Захаровым

Марк Анатольевич, спасибо! В Москве попрощались с Захаровым

11 часов назад
Топ-9 достижений сентября в России

Топ-9 достижений сентября в России

18 часов назад
Нидерланды требуют изучить роль Украины в катастрофе рейса МН17

Нидерланды требуют изучить роль Украины в катастрофе рейса МН17

4 часа назад
Британские банкиры готовят бунт против Brexit

Британские банкиры готовят бунт против Brexit

6 часов назад
Первая цифровая и последняя бумажная: какой будет перепись населения в 2020 году

Первая цифровая и последняя бумажная: какой будет перепись населения в 2020 году

10 часов назад
"На помойке с матерью жить?": убийца полковника СКР объяснил свой поступок

"На помойке с матерью жить?": убийца полковника СКР объяснил свой поступок

16 часов назад
Гостюхин рассказал, как работал в театре мебельщиком и дождался своего шанса

Гостюхин рассказал, как работал в театре мебельщиком и дождался своего шанса

16 часов назад
Российский сериал "Ненастье" стал победителем европейского кинофестиваля

Российский сериал "Ненастье" стал победителем европейского кинофестиваля

14 часов назад
"Дымился ствол берданки": в "Русском пионере" опубликовано новое стихотворение Лаврова

"Дымился ствол берданки": в "Русском пионере" опубликовано новое стихотворение Лаврова

18 часов назад
Олег Долин: комедия дель арте дает огромную свободу

Олег Долин: комедия дель арте дает огромную свободу

17 часов назад
"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

22 часа назад
Йенс Крамер Миккельсен, экс-мэр Копенгагена: как грязный город превратить в туристическую Мекку

Йенс Крамер Миккельсен, экс-мэр Копенгагена: как грязный город превратить в туристическую Мекку

30.09.2019 10:00
Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

30.09.2019 08:09
10 самых популярных островов у российских туристов

10 самых популярных островов у российских туристов

1 час назад
Во Владивостоке пассажир насмерть забил кондуктора трамвая металлическим прутом

Во Владивостоке пассажир насмерть забил кондуктора трамвая металлическим прутом

2 часа назад
Johnson & Johnson согласилась выплатить $20 млн в рамках "опиоидного кризиса"

Johnson & Johnson согласилась выплатить $20 млн в рамках "опиоидного кризиса"

2 часа назад
Брат иранского президента попал в тюрьму за коррупцию

Брат иранского президента попал в тюрьму за коррупцию

4 часа назад
Где и как готовят командиров элитных войск России

Где и как готовят командиров элитных войск России

5 часов назад
Импичмент президента: половина американцев все еще за Трампа

Импичмент президента: половина американцев все еще за Трампа

7 часов назад
Украина закупит у США противотанковые комплексы на 39 миллионов долларов

Украина закупит у США противотанковые комплексы на 39 миллионов долларов

8 часов назад
Адское пекло: спортсмены о чемпионате по легкой атлетике в Дохе

Адское пекло: спортсмены о чемпионате по легкой атлетике в Дохе

9 часов назад
214
В Гонконге задержаны более 180 участников уличных беспорядков

В Гонконге задержаны более 180 участников уличных беспорядков

9 часов назад
На Петербург обрушился ураган с градом

На Петербург обрушился ураган с градом

9 часов назад
Облава всероссийского масштаба: силовики нанесли удар по экстремистам полковника Квачкова

Облава всероссийского масштаба: силовики нанесли удар по экстремистам полковника Квачкова

9 часов назад
1 023
Роста цен на заправках нет: глава "Роснефти" отчитался перед Медведевым

Роста цен на заправках нет: глава "Роснефти" отчитался перед Медведевым

10 часов назад
Неоднозначная история: в Москве представители 20 стран спорят об истоках Второй мировой войны

Неоднозначная история: в Москве представители 20 стран спорят об истоках Второй мировой войны

10 часов назад
Рынок Евразийского экономического союза: плюс Сингапур

Рынок Евразийского экономического союза: плюс Сингапур

11 часов назад
Конфликт в онкоцентре Блохина: дети без лечения не останутся

Конфликт в онкоцентре Блохина: дети без лечения не останутся

11 часов назад
Зеленский: выборов в Донбассе не будет, пока там находятся военные

Зеленский: выборов в Донбассе не будет, пока там находятся военные

11 часов назад
Изъятый у африканского диктатора Lamborghini стал самым дорогим в мире

Изъятый у африканского диктатора Lamborghini стал самым дорогим в мире

12 часов назад
Приставы пришли выселять должника и нашли в квартире трупы

Приставы пришли выселять должника и нашли в квартире трупы

13 часов назад
Евро-2020. Шотландия объявила заявку на матч против России

Евро-2020. Шотландия объявила заявку на матч против России

13 часов назад
Новые "Шкоды" станут "убийцами" Hyundai и Kia в России и Восточной Европе

Новые "Шкоды" станут "убийцами" Hyundai и Kia в России и Восточной Европе

16 часов назад
Премьера скандальной комедии "Маленькие чудовища" состоится в Москве 5 октября

Премьера скандальной комедии "Маленькие чудовища" состоится в Москве 5 октября

19 часов назад
В России начали продавать книги по паспорту

В России начали продавать книги по паспорту

19 часов назад
Мария Миронова стала мамой во второй раз

Мария Миронова стала мамой во второй раз

20 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку