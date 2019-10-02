В Москве стартует "Российская энергетическая неделя"

Актуальные проблемы энергетики обсудят в Москве, где 2 октября стартует международный форум "Российская энергетическая неделя". В нем участвуют профильные министры из разных стран и главы крупнейших компаний отрасли.

В деловой программе — 70 мероприятий, передает телеканал "Россия 24". В центре внимания — мировые цены на нефть, проблемы экологии и перспективы развития рынка. На пленарном заседании ждут выступления президента. Тема дискуссии — "Энергетическое партнерство".

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин также проведет ряд двусторонних встреч. Мероприятия продлятся четыре дня. Также запланировано награждение победителей пятого конкурса СМИ и встреча лидеров бизнеса с молодежью.