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2 октября 201907:50

В Москве стартует "Российская энергетическая неделя"

Сергей Савостьянов/ТАСС

Актуальные проблемы энергетики обсудят в Москве, где 2 октября стартует международный форум "Российская энергетическая неделя". В нем участвуют профильные министры из разных стран и главы крупнейших компаний отрасли.

В деловой программе — 70 мероприятий, передает телеканал "Россия 24". В центре внимания — мировые цены на нефть, проблемы экологии и перспективы развития рынка. На пленарном заседании ждут выступления президента. Тема дискуссии — "Энергетическое партнерство".

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин также проведет ряд двусторонних встреч. Мероприятия продлятся четыре дня. Также запланировано награждение победителей пятого конкурса СМИ и встреча лидеров бизнеса с молодежью.

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