Президент Филиппин прибыл в Россию с официальным визитом

Президент Филиппин Родриго Дутерте по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Москву.

Сегодня Дутерте проведет встречу с Дмитрием Медведевым. Сообщается, что в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы сотрудничества России и Филиппин в экономической и гуманитарной сферах, а также сельское хозяйство, энергетика, транспортная инфраструктура и инвестиции.

Для Дутерте это уже вторая поездка в Россию. В Российской Федерации он пробудет до 5 октября, сообщает телеканал "Россия 24". После встречи с Медведевым филиппинский президент отправится в Сочи, где уже завтра вместе с Владимиром Путиным выступит на пленарном заседании Валдайского клуба.