Тысячи протестующих вышли на улицы Багдада

В Багдаде в ходе массовых беспорядков погиб один человек. Еще около 300 пострадали.

На центральную площадь иракской столицы вышли тысячи людей, недовольных нищетой, безработицей и коррупцией. Сразу начались столкновения с полицией, передает телеканал "Россия 24".

Несмотря на слезоточивый газ и водометы, толпа смогла прорвать кордон и попасть в так называемую "зеленую зону", где расположены правительственные здания и иностранные посольства.