Трамп считает импичмент госпереворотом

В США набирает обороты предвыборная гонка и скандал вокруг телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Бывший посол Штатов в Киеве Мари Йованович и спецпредставитель по Украине Курт Волкер согласились дать показания в Конгрессе. Ожидается, что Волкер выступит перед законодателями уже завтра, третьего октября, а Йованович — неделей позже.

Госсекретарь США Майк Помпео уже заявил, что демократы пытаются силой заставить представителей внешнеполитического ведомства явиться на слушания, чтобы добиться импичмента Трампа.

As I learn more and more each day, I am coming to the conclusion that what is taking place is not an impeachment, it is a COUP, intended to take away the Power of the....