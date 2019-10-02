Мария Ласицкене: не ставлю цель установить мировой рекорд

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что не ставит перед собой цель установить мировой рекорд. При этом Мария будет стараться установить высшие достижения России и мира.

Мировое достижение составляет 2,09 метра и было установлено в 1987 году болгаркой Стефкой Костадиновой. Рекорд России – 2,07 метра. На чемпионате мира в Катаре Мария штурмовала высотку 2,08 метра, но не смогла преодолеть планку.

"У меня нет цели непременно стать рекордсменкой мира. Я хочу просто наслаждаться, прыгать, получать удовольствие от тренировок, соревнований, поддержки болельщиков. Это придает мне силы продолжать", — заявила Ласицкене РИА Новости.

"Я хочу обновить именно рекорд России, идти постепенно, а не сразу прыгать на 2,10. У меня был в финале настрой побить национальный рекорд, но ни одна моя попытка не удалась. Это было ожидаемо из-за повышенное напряжения", — добавила Мария.