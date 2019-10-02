В российском МИДе назвали решение принять "формулу Штайнмайера" позитивным знаком

Важным шагом к миру на Украине названо согласование "формулы Штайнмайера". Уже в нескольких странах оценили итоги заседания 1 октября контактной группы в Минске. Глава МИДа Германии Хайко Маас отметил, что конструктивная работа привела к прогрессу, на который давно надеялись в Европе. Это открывает дверь для саммита в нормандском формате и выполнения следующих этапов минских договоренностей.

В МИД Белоруссии заявили, что Минск искренне приветствует решение о разведении с 7 октября сил на двух участках линии соприкосновения – в Золотом и Петровском. Накануне участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе согласовали "формулу Штайнмайера", напоминает телеканал "Россия 24".

Как заявил полпред России Борис Грызлов, таким образом удалось договориться о введении закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. А представители самих народных республик отметили, что теперь Киев не сможет отклониться от выполнения своих четко прописанных обязательств.

Подписание "формулы Штайнмайера" стало первым решением по политическому урегулированию конфликта, которое было подписано сторонами конфликта в Донбассе с момента прихода Владимира Зеленского к власти, отметил представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник. Он добавил, что "формула Штайнмайера" до закрепления особого статуса в конституции Украины фиксирует целый набор обязательств Украины.

Позитивно оценили подписание "формулы Штайнмайера" и в российском МИДе, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в Facebook. А вот в Киеве националисты назвали итоги заседания контактной группы сдачей украинских интересов. И устроили митинг у здания офиса президента Зеленского.

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал согласование "формулы Штайнмайера" попыткой снять санкции с России. Москва неоднократно заявляла, что выполнению Минских соглашений препятствует Киев, а санкции в связи с этим введены против России.

В 2014 году Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Жертвами конфликта на востоке Украины, по данным ООН, стали 13 тысяч человек.