Полицейские в Подмосковье нашли целый арсенал оружия

В Подмосковье полицейские и сотрудники УФСБ задержали мужчину, у которого был целый арсенал оружия.

При обыске у подозреваемого нашли три автомата Калашникова, четыре винтовки, наган, пистолет "Лидер" и ружье "Бекас". Также изъяты основные части к оружию и около 4 тысяч боеприпасов. Все это мужчина хранил на даче в Богородском. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении мужчины, который уже был ранее судим, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот оружия и боеприпасов". Его отпустили под подписку о невыезде.