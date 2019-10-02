"Ривер Плейт" победил "Бока Хуниорс" в первом матче полуфинала Кубка Либертадорес

В Буэнос-Айресе завершился первый полуфинальный матч Кубка Либертадорес между футболистами "Ривер Плейта" и "Бока Хуниорс". "Миллионеры" на своем поле обыграли принципиального соперника со счетом 2:0 и сделали весомую заявку на выход в финал турнира.

В составе "Ривера" мячи забили Рафаэль Борре, отличившийся с пенальти на 7-я минуте первого тайма, и Игнасио Фернандес (70-я минута). У "Бока Хуниорс" в концовке встречи был удален Николас Капальдо.

Ответная полуфинальная игра состоится 23 октября. Она пройдет на домашнем стадионе "Бока Хуниорс".