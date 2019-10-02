Армянского боксера обвиняют в США в домашнем насилии

Известный американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян был задержан полицией местечка Глендейл по подозрению в домашнем насилии. Как подозревают правоохранители, спортсмен в ходе бытовой ссоры ударил супругу головой в лицо.

Ссора в собственном доме Мартиросяна в Глендейле произошла еще в середине сентября, сообщает TMZ. Прибывшие на место происшествия копы обнаружили жену боксера с изуродованным лицом – сильнейший удар, по всей видимости, был нанесен в область носа. Женщина заявила, что Мартиросян схватил ее за руку и ударил головой.

В этот же вечер спортсмен был арестован, ему было предъявлено обвинение в тяжком бытовом насилии, но адвокаты боксера сумели добиться освобождения арестованного под залог в 50 тыс. долларов.

В своей карьере Мартиросян имеет несколько громких побед – над мексиканцем Мичи Муньесом, американцами Майклом Мединой и Джо Грином. Полтора года назад армянин проиграл нокаутом чемпионский бой WBA Super и WBC казахстанцу Геннадию Головкину.