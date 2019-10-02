К обманутым дольщикам во Владивосток прилетел заместитель генпрокурора России

Заместитель генерального прокурора РФ разберется с проблемами обманутых приморских дольщиков. Уже утром Игорь Ткачев встретился с дольщиками у одного из высотных недостроев Владивостока. К решению проблемы также привлек застройщика и краевых чиновников.

Как уточняет "Вести Приморье", уже не первый год обманутые дольщики вынуждены жить на съемных квартирах или у родственников. Новое комфортабельное жилье на проспекте Красного Знамени, дом 158 им обещали еще три года назад. Как говорится — обещанного годами ждут.