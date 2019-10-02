Тренер "Реала" Зидан: ситуация ухудшилась, но мы будем бороться

Французский наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан после домашнего матча своей команды в Лиге чемпионов против бельгийского "Брюгге" (2:2) посетовал и на результат, и на то. Как его подопечные провели первый тайм, проигранный со счетом 0:2.

"Да, результат матча плох, однако футболисты хорошо отреагировали на ситуацию, — цитирует тренера "сливочных" испанское издание As. – Я не могу быть удовлетворен результатом первого тайма. Мы никогда так ужасно не проводили 45 минут встречи".

Однако, по словам тренера, его обнадежила реакция игроков: "Я рад, что нам удалось заработать одно очко. У нас была возможность выиграть, однако меня порадовало то, как игроки отреагировали".

"Когда мы пропустили первый гол, они воодушевились, а мы растерялись. А затем пропустили второй мяч. Я бы хотел уделить больше внимания нашей игре во втором тайме. Мы не можем быть довольны, однако всегда лучше думать о хорошем", — признается Зидан.

Он отметил, что в перерыве сказал: "У нас 45 минут на то, чтобы изменить ситуацию, и, если мы не изменим ход встречи, то проиграем. И я думаю, что игроки переломили ситуацию. Я чувствовал, что они хотят выиграть этот матч. Посмотрим, что будет дальше. Да, ситуация немного ухудшилась, но не изменилась кардинально. Мы будем бороться".