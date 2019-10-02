Дания задумалась. "Северный поток-2" может пойти в обход

В Министерстве энергетики России надеются, что, хотя Дания и задерживает выдачу разрешения на строительство "Северного потока — 2", проект будет реализован по запланированному маршруту.

"Проект реализуется, мы ждем решения Королевства Дании по выдаче разрешения. Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован", — объяснил министр энергетики Александр Новак, выступая на сессии международного форума "Российская энергетическая неделя".

При этом он подчеркнул, что в России не видят оснований для невыдачи такого разрешения от Дании, передает ТАСС.

На данный момент газопровод "Северный поток — 2" построен на 83%, по дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода. Он идет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Завершить строительство предполагается уже в 2019 году. Дания единственная пока не дала разрешение на стройку в своих территориальных водах, хотя все остальные страны, мимо которых идет магистраль, все необходимые одобрения выдали.

Актуальные проблемы энергетики станут главными темами стартовавшего сегодня в Москве форума "Российская энергетическая неделя". В нем участвуют профильные министры из разных стран и главы крупнейших компаний отрасли.