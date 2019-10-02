В Улан-Удэ стартует женский чемпионат мира по боксу

2 октября в столице Бурятии состоится торжественная церемония открытия чемпионата мира по боксу среди женщин. В турнире примут участие 227 спортсменок из 57 стран.

За сборную России выступят Лилия Аетбаева, Людмила Воронцова, Галина Головченко, Саадат Далгатова, Екатерина Дынник, Земфира Магомедалиева, Екатерина Пальцева, Карина Тазабекова, Кристина Ткачева и Наталья Шадрина.

Чемпионат мира по боксу в Улан-Удэ завершится 13 октября. На турнире будет разыграно десять комплектов наград.