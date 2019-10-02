"Его бесили трамваи": убийцу кондуктора нашли с помощью служебной собаки

Служебная собака помогла найти психически неуравновешенного мужчину, который забил арматурой кондуктора трамвая во Владивостоке, отметили в региональном управлении МВД.

Трагедия произошла около 19:30 по местному времени 1 октября на конечной остановке трамвая на Сахалинской улице. Неадекватный мужчина без видимых причин набросился на кондуктора и нанес её несколько ударов металлическим прутом по голове, после чего скрылся. От полученных травм 54-летняя женщина скончалась на месте.

Немецкая овчарка по кличке Арэс сразу же нашла след подозреваемого и вывела полицейских к дому по 2-ой Строительной улице. Открывать дверь 39-летний злоумышленник отказался, так что в квартиру удалось прорваться только по лестнице пожарной машины.

По свидетельству очевидцев, подозреваемый остро реагировал на трамваи.

"Его бесили трамваи, он орал на них и поджигал несколько раз", — цитирует PrimaMedia слова одного из горожан.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Мужчине назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Погибшая женщина работала в депо с февраля текущего года, у нее остались взрослый сын и внучка, которой всего месяц от роду.