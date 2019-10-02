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2 октября 201910:38

Гончаренко признан тренером месяца в РПЛ

EPA

Российская премьер-лига определила лучшего тренера прошедшего месяца. Им стал наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко. Об этом сообщил официальный Twitter РПЛ.

Главный тренер армейцев был выбран единогласно: за него проголосовали как болельщики, так и эксперты.

Напомним, что в сентябре ЦСКА выиграл все три матча в чемпионате России и после 11 туров единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ. В активе красно-синих 25 набранных очков.

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