Начальник поезда пытался снять деньги с найденной кредитки пассажира

В отношении начальника фирменного поезда "Чувашия" сообщением Москва — Чебоксары возбуждено уголовное дело по факту кражи средств с чужого банковского счета.

Мужчина нашел на вокзале в Москве потерянную пассажиром банковскую карту и с помощью своего служебного терминала безналичной оплаты списал с нее более 3,5 тысячи рублей. Но сотрудники правоохранительных органов быстро вычислили личность злоумышленника. Дело направлено в Канашский районный суд Чувашской Республики, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.